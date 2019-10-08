Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" ("Особая премия" - второе место) на выставке Pekin Eхpo 2019" за дизайн и композицию экстерьера-интерьера, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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