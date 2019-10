В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике прошел День открытых дверей для школьников, посвященный Дню европейского наскального искусства, передает Day.Az в пресс-службе заповедника.

В мероприятии приняли участие около трехсот школьников от 6 до 14 лет, которые ознакомились с заповедником.

В рамках европейского конкурса "The first Art of Europeans seen by Europeans of the future" (Первое искусство европейцев, которое увидели европейцы будущего) была представлена экспозиция работ учащихся. Профессиональным жюри были выбраны лучшие работы, которые будут представлены на выставке в Испании и войдут в каталог. Призеры европейского конкурса будут отмечены ценными призами со стороны ассоциации Prehistoric Rock Art Trails Европейского института культурных маршрутов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!