Известно, что с наступлением осени и холодной погоды резко возрастает число заболевших гриппом людей. Грипп опасное заболевание которое вызывается вирусами. Дети, особенно раннего возраста (3-5 лет), болеют гриппом в несколько раз чаще, чем взрослые. Это связано с тем, что у них еще не сформировался необходимый иммунитет к разного рода инфекциям. По этой же причине у ребенка чаще возникают осложнения после этого заболевания.

Дети чаще всего заражаются вирусом гриппа в детском саду или в школе, где они в течение продолжительного времени находятся в закрытом помещении, что создает идеальные условия для передачи вируса от зараженного ребенка к здоровому.

К наиболее характерным проявлениям гриппа относятся высокая температура, боль в горле, кашель, насморк, ломота в мышцах, головная боль. И, поскольку грипп довольно серьезное заболевание, необходим осмотр врача, который назначит адекватное лечение. Однако при этом важно помнить, что ребенок должен принимать достаточное количество жидкости, не перегружать организм тяжело перевариваемой пищей, соблюдать постельный режим.

Что же предпринять, чтобы снизить вероятность заболевания гриппом?

Обычно первая эпидемия гриппа приходиться на ноябрь-декабрь, а вторая на январь-февраль месяцы.

Октябрь самое время, подготовиться к очередной волне гриппа. Как же максимально уберечь ребенка от гриппа?

Здесь необходимо подчеркнуть, что вовремя сделанная противогриппозная вакцина может значительно снизить заболеваемость. Эффективность вакцины заметно снижается, если она будет сделана во время самой эпидемии. Дело в том, что для того, чтобы вакцина в организме начала действовать в полной мере, необходимо определенное время. Поэтому вакцинацию назначают хотя бы за месяц до предполагаемой эпидемии. Постпрививочный иммунитет держится в среднем 9-12 месяцев.

К другим мерам, которым помогут снизить вероятность заболеть гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями в период эпидемии, можно отнести:

- по возможности меньше посещать места большого скопления людей: поликлинику (если необходима консультация врача, можно вызвать его на дом), торговые центры, кинотеатры и т.п.

- больше находиться на свежем воздухе, где вероятность заражения вирусом минимальная

- регулярно проветривать помещение, где находится ребенок.

Но самое главное, что необходимо прививать ребенку с самого рождения, это здоровый образ жизни, при котором его иммунная система будет способна противостоять различным вирусам и бактериям, и даже, если ребенок заболеет, то болезнь, скорее всего, будет проходить не тяжело.

Что же может негативно повлиять на иммунитет ребенка?

Первое. Непродолжительное грудное вскармливание (менее 6 месяцев). Известно, что чем дольше дети находятся на грудном вскармливании, тем лучше у них работает иммунная система. Кстати, эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют проводить исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, а затем вместе с необходимым прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет.

Второе. Неправильное введение прикорма, вызывающее избыток или, наоборот, недостаток необходимых для организма питательных веществ. Нерациональное и несбалансированное питание, недостаток белков, витаминов, микроэлементов и др. Об основных принципах рационального питания детей мы говорили в одной из наших публикаций.

Третье. Нарушения сна, недосыпание, переутомление, длительные стрессовые ситуации, хроническая усталость, травмы, оперативные вмешательства, ожоги.

Четвертое. Хронические заболевания (заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, кишечные паразиты и др.). Даже кариес, существенно напрягает клетки иммунной системы, негативно воздействуя на весь организм в целом.

Пятое. Нерациональное использование лекарств, особенно антибиотиков. Помните, что антибиотики способны разрушать микрофлору кишечника, способствовать развитию аллергии, астмы, диабета, ожирения, заболеваний крови, печени и т.д.

Шестое. Неблагоприятная экологическая обстановка, длительное пребывание в загазованной атмосфере. Загрязненный выхлопными газами воздух создает значительную нагрузку на иммунитет ребенка.

Седьмое. Вредные привычки. Табакокурение, в том число пассивное, когда ребенок вдыхает табачный дым курящих взрослых. Факт: если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает хотя бы одну пачку сигарет в день, у него в моче обнаруживается количество никотина, соответствующее содержанию его в двух сигаретах.

Сюда же относится переедание, употребление энергетических напитков.

Восьмое. Недостаточная двигательная активность, излишнее укутывание ребенка, высокая температура в помещении, в котором пребывает ребенок (оптимальная температура в помещении, в котором находится ребенок - 18-21˚ градус).

Указанные выше факторы часто являются причиной перегрузки и сбоя в еще не совсем сформировавшейся иммунной системе ребенка, и его организм становиться высоко восприимчивым к различным неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Гусейн Габулов,

врач-педиатр Терапевтической клиники АМУ, доктор медицинских наук, профессор:

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