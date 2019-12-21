Бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев попал в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом он сообщил на своей странице в lnstaqram. Автомобиль футболиста сильно деформировался.

Отметим, что в настоящее время К.Агаев не играет в каком-либо клубе.