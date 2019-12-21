https://news.day.az/society/1187544.html Кямран Агаев попал в аварию - ФОТО
Кямран Агаев попал в аварию - ФОТО
Бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев попал в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом он сообщил на своей странице в lnstaqram. Автомобиль футболиста сильно деформировался.
Отметим, что в настоящее время К.Агаев не играет в каком-либо клубе.
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