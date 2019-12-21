252 кандидата будут участвовать в экзамене в органы миграционной службы
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Государственной миграционной службой проводит тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в миграционной службе, передает Day.Az со ссылкой на Центр.
Экзамен проводится в здании ГЭЦ по адресу ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.
Для участия в экзамене регистрацию прошли 252 кандидата.
Кандидаты ответят на 100 тестовых заданий. Из них 50 вопросов по общему законодательству, 20 - по истории и географии Азербайджана, 10 - по компьютерным навыкам и 20 вопросов - по логике.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в один балл. По результатам экзамена кандидаты с оценкой 70 и более будут допущены к следующему туру.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре