Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Государственной миграционной службой проводит тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в миграционной службе, передает Day.Az со ссылкой на Центр.

Экзамен проводится в здании ГЭЦ по адресу ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 252 кандидата.

Кандидаты ответят на 100 тестовых заданий. Из них 50 вопросов по общему законодательству, 20 - по истории и географии Азербайджана, 10 - по компьютерным навыкам и 20 вопросов - по логике.

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в один балл. По результатам экзамена кандидаты с оценкой 70 и более будут допущены к следующему туру.