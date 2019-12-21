В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 20 декабря около 13:00 в Наримановском районе на проспекте З.Буниятова столкнулись мопед, управляемый жителем столицы М.Рзаевым, и автомобиль марки Mercedes, управляемый Ф.Мурадовым. В результате М.Рзаев скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.