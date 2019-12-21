Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила приема в резидентуру".

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой наTrend.

Поправка внесена в соответствии с предложением Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Согласно изменению, результаты экзамена по базовым предметам будут оцениваться как "зачет" и "незачет". Кандидаты, получившие "зачет", в течение пяти лет будут допускаться к сдаче экзаменов по специальностям. К участию в экзаменах по базовым предметам будут допускаться студенты, окончившие III курс основного (высшего базового) медицинского образования.

Согласно другому изменению, к выбору специальности будут допускаться кандидаты, набравшие баллы на экзамене по оцениванию знаний по специальностям, удовлетворяющие условиям, установленным ГЭЦ.

Студенты, получившие, "зачет" на экзамене по оцениванию знаний по базовым предметам, допускаются к экзамену по оцениванию знаний по предметам специальностей только после получения права на поступление в резидентуру.

Конкурс проводится на основании баллов, набранных кандидатами на экзамене по оцениванию знаний по предметам специальностей.