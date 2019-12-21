18 декабря примерно в 18:00 на участке автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе, проходящем по территории Евлахского района произошло ДТП.

В результате столкновения автомобиля марки "Hyundai" (06-AC-183), за рулем которого находился житель города Гянджа Турал Набизаде с автомобилем марки "Mitsubishi Lancer" (43-BC-806), за рулем которого находился житель Геранбойского района Эльман Мусеви, погибли водитель второго автомобиля и его пассажиры - Джалал Рустамов (1975 г.р.) и Ильгар Намазов (1967 г.р.). По данному факту в Евлахском районном отделении полиции было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более человек).

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, были установлены и допрошены свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы и осуществлены другие следственные мероприятия, передает Day.Az.

Следствие установило наличие основательных подозрений в совершении происшествия Т.Набизаде с грубым нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, поэтому ему было предъявлено обвинение по указанной статье УК, он был арестован решением суда.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.