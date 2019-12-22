https://news.day.az/society/1187769.html В Азербайджане наступила зима
В Азербайджане наступила зима
В Азербайджане наступила зима.
Как сообщили Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана, зима в Азербайджане наступила сегодня в 08:19.
22 декабря - день зимнего солнцестояния. Солнцестояние - это момент, в который расстояние от Солнца до экватора Земли самое большое. При этом ось вращения Земли образует самый большой угол с направлением Солнца, или Солнце находится на минимальной высоте от горизонта.
С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться.
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