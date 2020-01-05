Бывает, что водители грузовых машин "не видят" легковые автомобили: последние попадают в так называемую "слепую зону", и возникает аварийная ситуация.

Day.Az со ссылкой на Аvtosfer.az предлагает вашему вниманию подборку видео, на которых запечатлены два ДТП:

На первом видео грузовик на последних секундах разрешающего сигнала светофора пытается проехать перекресток, однако торопящийся ВАЗ-2107 не уступил ему дорогу. В результате грузовик врезался в "семерку".

На втором видео ДТП произошло в связи с попаданием в "слепую зону". Авария случилась в темное время суток. При повороте водитель грузовика не заметил легковой автомобиль и прижал его.