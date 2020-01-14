Минздрав Азербайджана предупреждает об опасном препарате

Препарат "Дормофол" не зарегистрирован в Азербайджане и не ввозится в страну, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минздрав.

Отметим, что после того, как в городской больнице Спарта (Турция) один из восьми больных, которым была сделана эндоскопия и колоноскопия, скончался после анестезии, минздрав Турции и структура, ответственная за медпрепараты и медобрудование, отозвали внутривенные инъекции Дормофол (1% и 2%), содержащие активное вещество "пропофол".

Как сообщили в Центре аналитической экспертизы минздрава, соотношение пользы и риска лекарственных средств, содержащих "пропофол", оценивается положительно, и их безопасность контролируется отделом фармакологического контроля Центра.