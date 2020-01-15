https://news.day.az/society/1194130.html В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица
В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица
Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в прошлом году завершило следствие по семи уголовным делам в связи с фактами легализации денежных средств и другого имущества преступным путем.
Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в отношении трех юридических лиц по трем уголовным делам было принято решение о применении уголовно-правовых мер, их руководство было привлечено к судебной ответственности.
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