https://news.day.az/society/1194130.html В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица

В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица

Общество, 15 января 2020 11:28 362

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в прошлом году завершило следствие по семи уголовным делам в связи с фактами легализации денежных средств и другого имущества преступным путем.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в отношении трех юридических лиц по трем уголовным делам было принято решение о применении уголовно-правовых мер, их руководство было привлечено к судебной ответственности.

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