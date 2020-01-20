Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях - ФОТО

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие организовано совместно с Азербайджанским государственным театральным музеем имени Джафара Джаббарлы.

Минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января.

В свои выступлениях директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая отделом Музея музыкальной культуры Ханым Абдинова и заведующая отделом театрального музея Матанат Дадашова рассказали о трагических событиях 20 января 1990 года.

Ханым Абдинова в своем выступлении затронула тему "Трагедия 20 Января в творчестве азербайджанских композиторов", а Матанат Дадашова - "Трагедия 20 Января - наша кровавая память".

Своими воспоминаниями поделились родственница шехида 20 Января, профессора, ученого-химика Исмаила Мурсагулова - Гюлюш Мурсагулова и очевидец событий Мурсал Аскеров, который стал инвалидом в ту трагическую ночь.

Выступления сопровождались показам слайд-шоу фотографий Бориса Добина. В 1990 году Борис Добин работал в Музее музыкальной культуры и запечатлел на фотопленку трагические события 20 Января.

Также вниманию участников мероприятия был представлен документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января, и видеозапись исполнения симфонии "Баку-90" азербайджанского композитора Азера Рзаева.