В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в нем приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, председатель Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана Фаиг Мамедов, председатель союза молодежи НАП (YAP) Сеймур Оруджев, профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты вуза.

Перед началом мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Приветствуя гостей, ректор Бакинской высшей школы нефти Э. Гасымов от всего сердца поздравил студентов БВШН и всю молодежь Азербайджана. Ректор отметил, что основы государственной молодежной политики были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"2 февраля 1997 года великий лидер Гейдар Алиев подписал Распоряжение об объявлении 2 февраля Днем молодежи Азербайджана. С тех пор этот праздник отмечается ежегодно в Азербайджане. Благодаря важности, которую Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев придает государственной молодежной политике, и заботе, которую он проявляет о молодежи, в этой области реализуется специальная государственная программа, в регионах создаются молодежные центры, молодым людям всегда оказывается специальная поддержка для обеспечения их интеграции с миром, повышения их уровня образования, стимулирования их социально-экономической деятельности", - сказал Э. Гасымов.

Другие выступавшие на мероприятии сердечно поздравили молодых людей с праздником и призвали их активно участвовать в социально-общественных мероприятиях, направленных на развитие нашей страны.

Выступив на мероприятии от имени выпускников БВШН, инженер технолог BP Анар Бадалбейли поздравил молодых людей с Днем молодежи и поделился с ними своей историей успеха.

Председатель правления Студенческой молодежной организации БВШН, студентка второго курса нефтегазового факультета Лала Исмаилзаде, выступив на мероприятии от имени студентов Высшей школы, поздравила всех студентов инженерных факультетов с Днем молодежи.

В рамках мероприятия, посвященного Дню молодежи, состоялась церемония награждения членов команды разработчиков стартап-проекта Climasel и руководителя стартап-проекта Амира Реза Вахшури. Напомним, что проект Climaselз занял второе место в Азербайджане на конкурсах Creative Business Cup и Climate Launchpad. Инновационные панели Climasel экономят 25% энергии, потребляемой кондиционерами.

Во время мероприятии были награждены члены команды Can of Duty БВШН, которая заняла второе место на конкурсе CanSat Azerbaijan 2019, организованном Открытым акционерным обществом "Азеркосмос". Награды были также вручены победителям III Олимпиады роботов, организованной Азербайджанской академией робототехники и Общественным объединением "Центр образования, обучения и развития молодежи". В рамках мероприятия были также награждены руководитель команды NAR, заведующая кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН, доцент Наиля Аллахвердиева и члены этой команды, которая представляла Азербайджан на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии.

Кроме того, проект Intrusion Detection System for Apache2 WebServer, разработанный студентами кафедры инженерии по автоматизации процессов, занял первое место на конкурсе Hackathon-2019, проведенном Министерством транспорта, связи и высоких технологий в рамках Международной недели кибербезопасности. Этот проект был объявлен "Проектом года" в Бакинской высшей школе нефти.

Ректор Э. Гасымов объявил студентов факультета химической инженерии БВШН Кянана Садыгова и Санана Хасанзаде "Студентами года" за их активное участие в организации общественных мероприятий среди студентов и вручил каждому из них похвальные грамоты.

Президент отделения Общества инженеров-нефтяников (SPE) в БВШН, студент 3-го курса факультета нефтегазовой инженерии Тогрул Тахиров был объявлен "Самым активным руководителем клуба".

Студентка 2 курса факультета нефтегазовой инженерии Инъяма Сомточукву Чидинма была объявлена "Самым активным иностранным студентом года" за ее активное участие в мероприятиях, проводимых в Высшей школе. Студентка 4-го курса факультета инженерии по автоматизации процессов Нигяр Ахмедова была объявлена "Самым целеустремленным студентом года" за высокие результаты, показанные ею во время зимней экзаменационной сессии. Студент 2-го курса факультета нефтегазовой инженерии Юкаив Стивен Фрайди был объявлен "Самым усердным студентом года" за отличные результаты, достигнутые им во время зимней экзаменационной сессии. Студент 5-го курса факультета химической инженерии Джавид Меджидов был назван "Лучшим актером года" за успешное исполнение роли Мешади Ибада в оперетте "Не та, так эта", поставленной на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в исполнении студентов БВШН.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения студентов, активно участвовавших в спортивной жизни Высшей школы.

Так, клубы Warriors (I место), "13" (II место) и Mübariz (III место) студентов подготовительного курса и клубы Vertex F.C (I место), Forza BANM (II место) и Gremio C.F (III место) студентов старших курсов заняли первые три места в студенческом турнире Futzal, проведенном в БВШН в 2019/2020 учебном году.

Студент 1-го курса факультета нефтегазовой инженерии Октай Кязимли, забивший 26 голов во время турнира, был объявлен "Королем QOL" среди студентов подготовительного курса. "Королем QOL" среди студентов старших курсов был объявлен студент 2-го курса факультета химической инженерии Малик Бабаев, забивший 29 голов.

Кроме того, в рамках турнира Futzal студент 3-го курса факультета химической инженерии Рашад Алекперов был объявлен "Лучшим нападающим", студент 2-го курса факультета нефтегазовой инженерии Угур Пашаев был объявлен "Лучшим полузащитником" и студент 4-го курса факультета нефтегазовой инженерии Вусал Искандаров - "Лучшим вратарем".

Команды ChemBallers (I место), Max Factor (II место) и NKB (New kids on the block) (III место) заняли первые три места в женском волейбольном турнире, проведенном в БВШН в 2019/2020 учебном году. В волейбольном турнире среди мужчин победа досталась командам Scutoid (I место), Chemystery (II место) и Vertex VC (III место).

В шахматном турнире, проведенном среди студентов БВШН в 2019/2020 учебном году, первые три места заняли студент 1-го курса факультета инженерии по автоматизации процессов Гахраман Кязимли (I место), студент 2-го курса магистратуры Низам Захидли (II место) и студент 4-го курса факультета инженерии по автоматизации процессов Камал Багырлы (III место).

В турнире по настольному теннису, который был проведен среди студентов Высшей школы в 2019/2020 учебном году, первые три места заняли студент 2-го курса факультета инженерии по автоматизации процессов Рафиг Лахиджов (I место), студент 4-го курса факультета химической инженерии Иман Гурбанлы (II место) и студент 3-го курса факультета химической инженерии Кянан Годжаев (III место).

Команды Give me five (III место), YWLYP (II место) и Fab Five (I место) студентов подготовительного курса заняли три первых места в интеллектуальной игре "Что, где, когда", проведенной в БВШН в 2019/2020 учебном году.

Мероприятие, посвященное Дню молодежи, завершилось концертной программой.