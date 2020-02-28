В Баку ограничена работа предприятия по производству мучных изделий, принадлежащего физическому лицу Алиевой Асмийе Ильтифат гызы. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ), передает Day.Az.

Проверка была проведена на производственном предприятии по ул. Дж. Нахчыванского, д. 64 в Низаминском районе столицы.

В ходе проверки было установлено, что в помещении площадью 25 квадратных метров в кустарных условиях выпекались и продавались хачапури и симиты, что не соблюдались требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, что в производственном процессе не соблюдался технологический принцип.

Выяснилось, что используемая печь, рабочие столы, тележка и противни, посуда, инструменты, приспособления и полки на которые выкладывалась выпечка, не соответствуют сроку эксплуатации, не очищаются и не дезинфицируются согласно нормам.

Было установлено, что мука хранится, просеивается, замешивается, изделия выпекаются и хранятся на полках в одном помещении.

Взятые с готовой продукции пробы были отправлены в лабораторию, а работа цеха остановлена.