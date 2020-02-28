В Баку закрыли частную пекарню - за вопиющие нарушения - ФОТО
В Баку ограничена работа предприятия по производству мучных изделий, принадлежащего физическому лицу Алиевой Асмийе Ильтифат гызы. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ), передает Day.Az.
Проверка была проведена на производственном предприятии по ул. Дж. Нахчыванского, д. 64 в Низаминском районе столицы.
В ходе проверки было установлено, что в помещении площадью 25 квадратных метров в кустарных условиях выпекались и продавались хачапури и симиты, что не соблюдались требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, что в производственном процессе не соблюдался технологический принцип.
Выяснилось, что используемая печь, рабочие столы, тележка и противни, посуда, инструменты, приспособления и полки на которые выкладывалась выпечка, не соответствуют сроку эксплуатации, не очищаются и не дезинфицируются согласно нормам.
Было установлено, что мука хранится, просеивается, замешивается, изделия выпекаются и хранятся на полках в одном помещении.
Взятые с готовой продукции пробы были отправлены в лабораторию, а работа цеха остановлена.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре