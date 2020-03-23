Начались дезинфекционные меры в зданиях Сабаильского района

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Исполнительная власть Сабаильского района принимает неотложные меры для предотвращения угрозы коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с рекомендацией Исполнительной власти города Баку о важности дезинфекции более 2000 кооперативных жилых зданий в городе, Исполнительная власть Сабаильского района обязуется проводить регулярные дезинфекционные мероприятия во всех кооперативных зданиях, местах общего пользования, входных блоках и их окрестностях, а также на контейнерных площадках, куда вывозятся бытовые отходы.

В то же время отметим, что решения Оперативного штаба при Кабинете министров, установленные ими правила регулярно контролируются, и Исполнительная власть Сабаильского района принимает срочные меры для их решения.