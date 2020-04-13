В Азербайджане произошла тяжелая авария, есть погибшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в Шамкирском районе на участке трассы Баку-Газах столкнулся внедорожник "Нива" и грузовик "Shacman".

Водитель и пассажир "Нивы", Хагани Абышов (1967 г.р.) и Эйваз Велиев (1964 г.р.) скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что погибший Эйваз Велиев был директором одной из школ района.

По факту ведется расследование.