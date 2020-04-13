https://news.day.az/society/1223408.html В Азербайджане произошла тяжелая авария - есть погибшие
В Азербайджане произошла тяжелая авария - есть погибшие
В Азербайджане произошла тяжелая авария, есть погибшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в Шамкирском районе на участке трассы Баку-Газах столкнулся внедорожник "Нива" и грузовик "Shacman".
Водитель и пассажир "Нивы", Хагани Абышов (1967 г.р.) и Эйваз Велиев (1964 г.р.) скончались на месте от полученных травм.
Отмечается, что погибший Эйваз Велиев был директором одной из школ района.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре