Нарушил карантин - получи штраф! Примеры из разных стран мира

В Азербайджане ослаблен карантинный режим в связи с пандемией коронавируса. Разрешено пользоваться общественным транспортом и гулять по улицам. Было бы логично, что раз не требуется SMS-разрешение, то число инфицированных должно было бы уменьшиться, и в статистике по COVID-19 в Азербайджане должна была быть намечена положительная тенденция.

Однако на деле ситуация выглядит совсем наоборот, и она отнюдь не позитивна.

Основная причина - люди без масок, которые пользуются общественным транспортом. Достаточно посмотреть на пассажиров в Баку. Большое количество людей, которые надевают маску, только заходя в метрополитен, и сразу же снимают её на эскалаторе или, садясь в вагон метро. Такая же ситуация наблюдается в автобусах.

Это не только пренебрежение собственным здоровьем, но и подвержение риску здоровья окружающих людей.

Эксперты, а также представители соответствующих государственных органов регулярно подчеркивают, что человек без маски в общественном транспорте может заразить коронавирусом не менее 60 человек. В то же время эти 60 человек заражают не менее 3 400 человек в день.

К сожалению, многие воспринимают ослабление карантинного режима как полное исчезновение угрозы коронавируса.

Невозможно понять тех, кто делится маразматическими постами в социальных сетях, наподобие "Коронавируса не существует", "Коронавирус - это повод для стран принимать репрессивные меры против граждан". На Западе они называются "коронаидиотами" и против них применяются жесткие меры в рамках законодательства.

Что касается пассажиров без масок в общественном транспорте, они наказываются штрафами.

В целях сокращения числа коронавирусных инфекций в Азербайджане и сохранения ситуации под контролем государственные органы были вынуждены принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, против тех, кто не пользуется маской в ​​общественном транспорте, применяется штраф в размере 100-200 манатов. Если нарушение будет повторяться, такое лицо будет подвергнуто административной ответственности.

И это вовсе не суровое наказание.

Давайте посмотрим на аналогичную ситуацию в мире и практику наказания тех, кто не носит маску в общественном транспорте.

В западных странах, помимо общественных мест, использование масок в транспорте является обязательным, а нарушителям грозят крупные штрафы.

Так, штраф за нахождение в общественном транспорте в Москве без маски составлят 4 000 рублей.

В США размер штрафа варируется от штата к штату. Если в Мэриленд либо Коннектикут за отсутствие масок полагается штраф в размере 50 долларов, то в Нью-Йорке все гораздо серьезнее - здесь штраф достигает до 1 000 долларов.

Посмотрим на другие страны:

Во Франции отсутствие маски может наказываться штрафом в размере 135 евро, за нарушение карантинного режима - 150 евро.

В Бельгии те, кто не носит маску в общественном транспорте, штрафуются на 250 евро. Правило относится ко всем лицам старше 12 лет.

В Испании применяется штраф до 300 евро за отсутствие маски и до 30 000 евро за нарушение карантинного режима.

В Германии штрафы варьируются от 15 до 10 000 евро. Например, продавцы в торговых центрах могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 евро за то, что они не носят маску, либо не соблюдают дистанцию. Водителям за неношение маски грозит штраф до 60 евро.

В Венесуэле ношение медицинских масок с марта стало обязательным, а размер штрафа варьируется от 40 до 3 000 долларов.

Во Вьетнаме, Китае, Тайване и Гонконге применяется штраф на сумму от 20 000 до 50 000 долларов за отсутствие маски в общественном транспорте.

В Словении и Словакии штраф варьируется в пределах 30-150 евро.

В Греции размер штрафа может достигать 150 евро или до 6 месяцев тюрьмы.

В Афганистане, Пакистае и Индии применяется штраф в размере 25-50 долларов или лишение свободы на 6 месяцев.

В ОАЭ и вовсе размер штрафа может достигать фантастических 50 000 долларов, в зависимости от эмирата. Повторное нарушение карается тремя годами тюремного заключения.

В Марокко сумма штрафа провинившемуся гражданину обойдется в размере 130 долларов либо до 3 месяцев тюрьмы.

В Катаре те, кто не носят маску в общественных местах, наказываются штрафом в размере 55 000 долларов или тюремным заключением на срок до трех лет.

В Гондурасе за нарушение карантинного режима грозит 6 месяцев тюрьмы или штраф до 10 000 долларов, а также штраф в 160 долларов за отсутствие маски.

В Великобритании любой, кто попал в пробку без маски, был оштрафован на 25 евро.

В Италии в зависимости от вида общественного транспорта штраф за отсутствие маски составляет 300-4 000 евро.

В Испании применяется штраф размером 500-30 000 евро или 1 год лишения свободы.

В Чехии размер штрафа достигает 365 евро, а в Украине - 400 долларов.

Коронавирус - это бедствие, которое свирепствует в 180 странах мира, и его недопустимо игнорировать.

Поэтому каждый гражданин нашей страны должен надевать маску в общественных местах и соблюдать дистанцию в 1.5-2 метра, чтобы защитить не только себя и своих родных и близких, но также и предотвратить инфицирование окружающих людей.



А. Керимханов