Минобразования прокомментировало участие учителей в конкурсе по смене места работы

С учителями, которые успешно прошли конкурс для заключения бессрочного договора, этот документ будет подписан в 2020-2021 учебном году. В связи с этим они не могут участвовать в предстоящем в июне конкурсе по смене места работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве образования.

Напомним, что прием документов в рамках конкурса по смене места работы для учителей будут проводиться с первого по пятое июня.

Текущее место работы учителей может быть изменено на основании результатов диагностического оценивания или экзамена по специальности и соответствующего экзамена в рамках конкурса по приему на работу.

Этот конкурс будет проведен в один тур в электронной форме.