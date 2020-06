Стало известно, какие магазины и рестораны открылись в "Dəniz Mall"

1 июня на территории бакинского бульвара открылся грандиозный торговый центр "Dəniz Mall".

Как передает Day.Az, построенный в архитектурном стиле Сиднейской оперы торговый центр является самым крупным в Азербайджане, имеет 5 этажей, территорию в 120 тысяч квадратных метров, где расположены развлекательные заведения, магазины, рестораны и кинотеатр.

Среди них: Nike, United Color of Benetton, Coffemania, Bir Iki Ekspress, Skechers, Accesorize, Kinderland, Penti, OVS Italian Fashion, PIDEM, Yargici, The Bagel Bar Coffee House, Parfois, LC Waikiki, Swarovski, Imaginarium, GEOX, KFC, Kofteci Ramiz, Pylones, Flash Kart, Bravo, Levi's, Mayoral, Big Chefs, Colin's Pandora, Alma Sore, McDonalds, Papa John's, Entertainer, Courir, Okaidi, Original Marines, Ontop, Orchestra, Flo, Miniso, B&G Store, GO Sport.

Ожидается, что "Dəniz Mall" станет основным развлекательным местом жителей страны.

Здание центра было спроектировано в 2007 году известным дизайнером Чепменом Тейлором. Оно изначально задумывалось как конференц-центр, место для проведения мероприятий и свадеб, но позже было принято решение сделать его традиционным местом для шоппинга.

Центр спроектирован как зона семейного отдыха и имеет коммерческие развлекательные объекты.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса руководство ТЦ убедительно просит посетителей соблюдать правила карантина, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что деятельность находящихся на территории "Dəniz Mall" кинотеатров, центров развлечения и объектов общепита временно приостановлена в связи с особым карантинным режимом, установленным Оперативным штабом при Кабинете министров.

М. Ахмедзаде