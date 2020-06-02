В этом месяце будет 10 нерабочих дней

Наличие двух праздничных дней в июне увеличило количество выходных.

Как передает Day.Az, в этом месяце сначала будет отмечаться 15 июня - День Национального Спасения. Затем 26 июня - День Вооруженных Сил.

Таким образом, включая субботу и воскресенье, для тех, у кого 5-дневная рабочая неделя будет 10 выходных дней - у кого 6-дневная рабочая неделя будет 6 выходных дней.