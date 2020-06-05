Оперштаб о возможности посещать дачи и частные дома

Оперативный штаб при Кабинете министров прояснил вопрос о том, могут ли граждане страны ехать из одного дома в другой или в загородные дома.

Как передает Day.Az, в Оперштабе подчеркнули, что людям не разрешается ехать из одного дома в другой. По этой причине граждане должны заранее определиться, где им оставаться.

Напомним, что с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня по причине увеличения случаев заражения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе будет применен жесткий карантинный режим.