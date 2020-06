В Азербайджане установят 22 новые сейсмические станции вокруг грязевых вулканов

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Украинского научно-технологический центра начал реализацию проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, целью проекта является расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии, обновление технопарка, который будет использоваться для проведения сейсмических исследований. С этой целью на территории Азербайджана будут установлены 22 новые сейсмические станции. Новые сейсмические станции также позволят отслеживать активность грязевых вулканов Боздаг-Гобу и Локбатан, расположенных вблизи Абшеронского полуострова.