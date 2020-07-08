Пожар на территории национального парка «Шахдаг» в Габале потушен

В результате пожара на территории национального парка "Шахдаг" у села Тиканлы Габалинского района на участке 4 га сгорели кустарник и сухая трава.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен в 19:00 пожарными расчетами Государственной противопожарной службы МЧС, двух вертолетов авиационного отряда, сотрудниками Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

ХХХ

На территории Шахдагского национального парка возле села Тиканлы в Габалинском районе произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен в 19:00 пожарными Государственной службы пожарной охраны МЧС, двумя вертолетами авиационного отряда, сотрудниками Управление лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Лесная полоса защищена от огня.