Найдены тела утонувших 2 дня назад в Куре

Найдены тела утонувших 2 дня назад в реке Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тела Гусейнова Рахиля Махир оглу (2005 г.р.) и Юсифова Джавида Арзу оглу (1990 г.р.) найдены водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.