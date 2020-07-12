Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

Обнародовано количество тестов, проведенных в Азербайджане с целью выявления новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в нашей стране проведено за прошедший период 568 234, а за последние сутки 7 878 тестов.