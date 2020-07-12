https://news.day.az/society/1252861.html Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Обнародовано количество тестов, проведенных в Азербайджане с целью выявления новых случаев инфицирования COVID-19.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в нашей стране проведено за прошедший период 568 234, а за последние сутки 7 878 тестов.
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