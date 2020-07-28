https://news.day.az/society/1257201.html В Баку грузовик насмерть сбил подростка
В Баку грузовик насмерть сбил подростка
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает АПА, в поселке Мардакян Хазарского района грузовик сбил Сеидова Эльмира Эльман оглу (2006 г.р.), пытавшегося переехать дорогу на велосипеде. Подросток скончался на месте происшествия.
По факту в районном управлении полиции проводится расследование.
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