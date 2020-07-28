В Баку грузовик насмерть сбил подростка

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, в поселке Мардакян Хазарского района грузовик сбил Сеидова Эльмира Эльман оглу (2006 г.р.), пытавшегося переехать дорогу на велосипеде. Подросток скончался на месте происшествия.

По факту в районном управлении полиции проводится расследование.