Из России экстрадированы четыре человека, объявленные в розыск Азербайджаном

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики на основании требований национального законодательства и международных соглашений, которые мы поддерживаем, в том числе Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" в рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой Российской Федерации направила запрос для экстрадиции в Азербайджанскую Республику с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления на территории нашей страны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с появлением оснований для подозрения в том, что Ширхан Абдуллаев 15 марта 2015 года в ходе личного конфликта умышленно нанес тяжкий вред здоровью пострадавшего в Гяндже; Эльвин Джафаров 3 апреля 2017 года в Баку в сговоре с группой лиц совершил по заказу хулиганство с использованием предметов в качестве оружия и попытку похищения человека с применением силы по отношению к потерпевшему; Фуад Аббасов 22 июня 2019 года в Баку во время личного конфликта умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего; Мехди Шукюров в 2016-2019 годах, войдя в преступный сговор с группой граждан Азербайджанской Республики, участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики, они были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК и объявлены в международный розыск.

На основании установления местонахождения объявленных в розыск лиц на территории РФ и после удовлетворения запроса Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики эти лица 23 и 27 июля нынешнего года были экстрадированы в Азербайджанскую Республику.