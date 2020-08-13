В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 211 пациентов, заразились всего 91, умерли трое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 33 917 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 31 269 человек вылечились, 500 скончались, число активных больных - 2 146.

За последние сутки проведено 7 520 тестов на коронавирус, за минувший период - 812 033.