В Азербайджане отличившихся выпускников наградят золотыми и серебряными значками

Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году золотыми и серебряными значками, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Согласно приказу, из выпускников XI класса прошлого учебного года 125 были награждены золотыми значками, 76 - серебряными.

Согласно правилам, выпускники, окончившие общеобразовательную ступень обучения с особыми достижениями, награждаются золотым или серебряным значком.