https://news.day.az/society/1272092.html В Азербайджане отличившихся выпускников наградят золотыми и серебряными значками
В Азербайджане отличившихся выпускников наградят золотыми и серебряными значками
Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году золотыми и серебряными значками, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Согласно приказу, из выпускников XI класса прошлого учебного года 125 были награждены золотыми значками, 76 - серебряными.
Согласно правилам, выпускники, окончившие общеобразовательную ступень обучения с особыми достижениями, награждаются золотым или серебряным значком.
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