https://news.day.az/society/1326167.html Восстановлен вход в Шушинскую крепость - ФОТО
Восстановлен вход в Шушинскую крепость - ФОТО
Восстановлен вход в шушинскую крепость, сообщает Day.Az.
Его привели в первоначальный вид, и он находится на прежнем месте. Над ним также восстановлена надпись "Шуша".
В восстановительных работах были задействованы 22 человека.
Отметим, что в 1750 году карабахский хан Панахали хан решил восстановить Шушинскую крепость, и центр Карабахского ханства переносится сюда. После восстановления крепость упоминалась в источниках как Панахабад.
Шушинская крепость - одна из красивейших жемчужин азербайджанской архитектуры. Она построена в стиле аранской архитектурной школы. При ее возведении использовались в основном местный камень и известковая смесь.
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