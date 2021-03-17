Восстановлен вход в шушинскую крепость, сообщает Day.Az.

Его привели в первоначальный вид, и он находится на прежнем месте. Над ним также восстановлена надпись "Шуша".

В восстановительных работах были задействованы 22 человека.

Отметим, что в 1750 году карабахский хан Панахали хан решил восстановить Шушинскую крепость, и центр Карабахского ханства переносится сюда. После восстановления крепость упоминалась в источниках как Панахабад.

Шушинская крепость - одна из красивейших жемчужин азербайджанской архитектуры. Она построена в стиле аранской архитектурной школы. При ее возведении использовались в основном местный камень и известковая смесь.