В Баку две женщины задохнулись в хостеле

В Сабаильском районе Баку от угарного газа погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате хостела.

Клиентка одного из хостелов в Баку Дадашова Ляман Ахмед гызы и ее подруга задохнулись угарным газом. Тела обеих женщин переданы по назначению.