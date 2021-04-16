https://news.day.az/society/1334775.html В Баку две женщины задохнулись в хостеле
В Баку две женщины задохнулись в хостеле
В Сабаильском районе Баку от угарного газа погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате хостела.
Клиентка одного из хостелов в Баку Дадашова Ляман Ахмед гызы и ее подруга задохнулись угарным газом. Тела обеих женщин переданы по назначению.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре