https://news.day.az/society/1339213.html В Азербайджане произошел взрыв, есть пострадавший
В Азербайджане произошел взрыв, есть пострадавший
В Мингячевире взорвалась газовая колонка в квартире, пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в квартире №39 дома №41 на улице Наримана Нариманова в ванной комнате взорвалась газовая колонка.
Сотрудники соответствующего учреждения открыли дверь и передали врачебной бригаде оказавшуюся в беспомощном состоянии Мамедову Илаху Магомед гызы (1984 г.р.).
Пострадавшая попала в кому и была госпитализирована.
По факту проводится расследование.
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