В Мингячевире взорвалась газовая колонка в квартире, пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в квартире №39 дома №41 на улице Наримана Нариманова в ванной комнате взорвалась газовая колонка.

Сотрудники соответствующего учреждения открыли дверь и передали врачебной бригаде оказавшуюся в беспомощном состоянии Мамедову Илаху Магомед гызы (1984 г.р.).

Пострадавшая попала в кому и была госпитализирована.

По факту проводится расследование.