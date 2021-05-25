Грязевые вулканы: геологическое сокровище Азербайджана

Грязевой вулкан - геологическое чудо природы. Это уникальное, красивое и опасное явление. Оно представляет собой геологическое образование, представляющее собой отверстие или углубление на поверхности земли которое называется сальза, либо конусообразное возвышение с кратером, называемое грязевая сопка, из которого постоянно или периодически на поверхность Земли извергаются грязевые массы и газы, часто сопровождаемые водой, в редких случаях нефтью.

Грязевой вулканизм представ¬ляет собой явление планетарного масштаба. Грязевые вулканы есть в Мек¬сике, в России, Перу, Италии, Румынии, Иране, Па¬кистане, в Китае, Японии и других странах. В настоящее время на нашей планете насчитывается более 1700 надводных и подводных грязевулканических построек. Но самые большие грязевые вулканы-гиганты, особенно часто встречаются на территории Азербайджана: Торагай, Большой Кянизадаг, Отман-Боздаг, Котурдаг, Айрантекян, Каракюре, Солахай и др.

Вулканы группы Гяляндяактарма

Действующие грязевые вулканы - это постоянно меняющиеся геологические объекты, извергающие грязевые массы и газы с глубины более 8 километров.

Процесс вулканической деятельности можно описать следующим образом: в недрах насыщенные водой глина и песок приходят в движение. Высокая температура, наличие газа, конденсата, нефти, погребенных вод, содержащих различные химические элементы, способствуют передвижению пластичных масс разжиженного вещества. Под давлением эти массы устремляются по трещинам вверх, разрушая на своем пути встречающиеся породы.

Предположительно, остаточные проявления вулкана Чухуроглы бозу

В Азербайджане действует более 350 из 700 грязевых вулканов. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. Из 210 вулканов, расположенных на суше Восточного Азербайджана более ста, находятся в Гобустанском районе, потом следует Апшеронский полуостров, затем юго-восточная часть Ширвана - Сальяны, Нефтчала и Бакинский архипелаг. Притом на Бакинском архипелаге имеются как подводные, так и островные вулканы. Здесь есть острова, обязанные своим возникновением грязевым вулканам.



Грязевой вулкан Бахар

Самые ранние и отрывочные сведения о деятельности грязе¬вых вулканов на берегу Каспий¬ского моря относятся к X-XII вв. В своих путевых записках Ибн Аса́кир отмечает: "Есть на Каспийском море остров, на котором находится большой вулкан (атма), из которого выхо¬дит огонь, подобный огромной высокой свече. Огонь этот виден с суши на расстоянии многих фарсахов".

Вулканы группы Кичик Мярязя.

Грязевые вулканы, как и магматические периодически извергаются. Обычная грязе-вулканическая деятельность четко распадается на два периода. Извержения начинаются со взрыва газов в кратере, разрушения кратерной пробки и поступления на поверхность потоков полужидких грязо- брекчий. Одновременно из жерла вулкана выбрасываются твердые обломки и глыбы пород, нередко происходит самовозгорание углеводородных газов и над кратером появляется горящее пламя. Его высота может достигать нескольких сотен метров. Извержение вулкана обычно длится от пару часов до несколько дней, сопровождается землетрясением, мощным подземным гулом.

Затем вулкан затихает. На кратерной площадке его появляются многочисленные сальзы и грифоны, непрерывно поставляющие на поверхность жидкую грязь, газ, воду, а иногда и нефть. Здесь у каждого источника, пробивающегося на поверхность, отлагается масса плотных глинистых корок, которые наращиваясь, превращаются в миниатюрное подобие вулкана. Их размеры не более 2-3 м высотой встречаются в кратерах в огромных количествах. Так, в кратере вулкана Дашгиль установлено 45 подобных построек, в кратере Айрантекяна - 66, а в кратере Отман-боздага даже 85.

Причины извержений объясняются по-раз¬ному. Относительно азербайджанских вулканов В. А. Горин считает, что извержения совпадают с колеба¬ниями уровня моря, приурочи¬ваясь к периодам его низкого стояния. Из недавних больших извержений можно отметить следующие:

26 января 2017 года в Гаджигабульском районе произошло извержение вулкана Ахтарма-Пашалы, считающимся одним из крупнейших в Азербайджане. Он находится в 35 км на юго-восток от города Ширван. Извержение продолжалось до самого утра, в небо была выброшена струя пламени высотой 30-35 метров. Впервые извержение вулкана произошло в 1948 году.

23 сентября 2018 произошло извержение второго по величине в мире грязевого вулкана Отман-Боздаг. Первый выброс произошел в 08.53 по местному времени, второй - в 09.58. Извержения достигали 200-300 метров в высоту, а после этого вокруг вулкана образовались трещины глубиной до 40 м. До этого Отман-Боздаг извергался 6 февраля 2017 года.

Извержение вулкана Оман-Боздаг

Из недавних извержений можно отметить извержение произошедшего 9 января 2121 года грязевого вулкана Шихзарли, расположенного в 89 километрах к западу от Баку.

Последствия извержения вулкана Шихзарли Гобустанского района.

Бывают случаи и довольно дол¬гого перерыва между изверже¬ниями. Так, вулкан Чеилдаг (Гобу¬стан) вновь "заговорил" ровно после 100-летнего молчания (1870, 1970 гг.). Вулканы Торагай (1841, 1901 гг.), Боздаг (1827, 1894 гг.) и Боздаг Гюз¬декский (1839, 1902 гг.) изверга¬лись с перерывами в 60-70 лет. А всего за последние 2 столетия на 93 грязевых вулканах произошло 397 извержений, из них 84 морских.

Очень интересно появление морских грязевых вулканов. Сначала появляется водный фонтан, затем появляется столб пламени, а потом на поверхности появляется очертания и самого островка. Но жизнь таких островков недолговечна - морские волны беспощадны и быстро их размывают, превращая в подводные банки. Наглядным примером может служить извержение вулкана Бахар-дениз на Абшеронском архипелаге в 1958 г. Вечером после извержения образовался остров, а к утру, он уже был размыт.

Примечательно, что в акватории Каспия было зафиксировано самое раннее по времени извержение в начале XIX века, в 1810 году на островных вулканах Гил и Харе-Зиря. Именно с этого года начата фиксация извержений грязевых вулканов в Азербайджане. Притом, наибольшее количество извержений зафиксировано на вулканах: о-в Харе-Зиря (13 извержений), о-в Гил (10 извержений) и б-ка Чигил-дениз (8 извержений).

Территория Азербайджана является уникальным и классическим регионом развития грязевого вулканизма. Среди грязевых вулканов Азербайджана есть и такие, которые неровне с вулканической грязью выбрасывают нефть и нефтепродукты.

Грязевой вулкан ХыдырЗиндя.

Говоря о грязевых вулканах Азербайджана, нужно отдельно отметить грязевой вулкан Торагай - самый крупный грязевой вулкан в мире, который расположен на юге Гобустана. Высота вулкана составляет 402 метра, а его вулканический кратер достигает диаметра до 150-ти метров. Торагай - "уснувший" вулкан, то есть он, сохранив свою форму, уже не проявляет никаких признаков активности. С 1841 по 1950 год он извергался 6 раз. 15 сентября 2004 года Торагай вошёл в Книгу рекордов Гиннеса.

Грязевой вулкан Торагай

Другой грязевой вулкан, который также стоит выделить отдельно это - грязевой вулкан Локбатан. Это также один из крупнейших в мире грязевых вулканов. Расположен неподалёку от одноимённого селения в Гарадагском районе Баку. Грязевой вулкан Локбатан является самым активным грязевым вулканом в мире: с 1810 года было зарегистрировано 25 извержений, последнее из которых зафиксировано 2 мая 2017 года. Интересно отметить что, в 1933 году, пробурив скважину у подножья вулкана геологи обнаружили большие запасы нефти и газа в данном регионе. Скважина давала до 20 тыс тонн в сутки.

Извержение грязевого вулкана Локбатан

Также нужно отметить и полезность вулканических выбросов. Порода, содержащаяся в их выбросах, содержит много ценных химических элементов, таких как бор, марганец, литий, ванадий, медь и др.

Вулканическая грязь может широко применяться в медицине. Первые упоминания о лечения вулканической грязью были отмечены в XVI веке в Италии. Вулканическая грязь, как пока¬зало практика ее применения, дает большой эффект при лечении больных, страдающих заболева¬ниями периферической и цент¬ральной нервной системы, желу¬дочно-кишечного тракта, кожи, радикулита и других болезней. В Азербайджане, начиная с 1962 г., под руководством профессора Ф. М. Эфендиевой проводились клинические исследова¬ния вулканических грязей.

Однако не все грязи одинаков полезны. В некоторых случаях содержание тяжелых металлов может в десятки раз превосходить допустимую норму! Что говорит о том, что их использование может нанести огромный вред организму человека.

Вулканы группы Инджабел

Грязевой вулкан Гырлыг

Грязевой вулкан Гяляндяахтарма

Грязевой вулкан Дилянгяз

Грязевой вулкан Дямирчи (является самой высокой точкой на своем хребте)

Грязевые вулканы Азербайджана безусловное чудо, подаренное нам природой. Это уникальное природное образование требует бережного отношения и наш долг сохранить и передать его будущим поколениям.

Текст и фото: Вахид Шукюров