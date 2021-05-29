https://news.day.az/society/1347195.html Названа дата введения в эксплуатацию станции метро "8 Ноября" - ФОТО
Названа дата введения в эксплуатацию станции метро "8 Ноября" - ФОТО
Новая станция метро "8 Ноября" Бакинского метрополитена будет введена в эксплуатацию 31 мая.
Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает Day.Az.
Отметим, что станция была сдана в эксплуатацию 29 мая.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.
Напомним, что в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине, с 06:00 31 мая возобновляется деятельность метрополитена Баку.
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