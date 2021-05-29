Названа дата введения в эксплуатацию станции метро "8 Ноября"

Новая станция метро "8 Ноября" Бакинского метрополитена будет введена в эксплуатацию 31 мая.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает Day.Az.

Отметим, что станция была сдана в эксплуатацию 29 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.

Напомним, что в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине, с 06:00 31 мая возобновляется деятельность метрополитена Баку.