Нужно ли сдавать тест на антитела после вакцинации от COVID-19?

На отдельных этапах волн пандемии было время, когда в больницах Азербайджана не хватало коек и многие из больных лечились дома в амбулаторных условиях. Есть немалое количество граждан, которые перенесли болезнь без каких-либо симптомов и без соответствующего лечения. Поэтому имена этих людей не попадают в систему электронного правительства e-gov.az и им не выдаются ковид-паспорта.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Доктор медицинских наук считает, что перед вакцинацией лучше всего сделать тест на антитела.

"Если антитела в организме существуют на достаточном уровне, то в прививке нет необходимости. В противном случае, даже если человек переболел COVID-19, вакцина обязательна.

С помощью теста на антитела можно понять, есть ли у человека достаточный иммунитет против вируса или нет. Человек может приобрести иммунитет в двух случаях, либо переболев коронавирусом, либо сделав вакцину. Результат будет один и тот же. Если в организме человека достаточное количество антител, считаю, что ему можно уже предоставить паспорт иммунизации или ковидный паспорт", - пояснил он.

Профессор также добавил, что даже среди вакцинированных людей есть определённое количество людей, у которых так и не выработался иммунитет.

"Согласно наблюдениям учёных, есть немало случаев, когда спустя 45 и более дней после второй прививки у человека в организме не появляются антитела, либо их количество предельно низком. Это объясняется тем, что эффективность вакцины составляет ниже 100%, поэтому такие случаи неизбежны. Поэтому даже вакцинированные люди могут вновь подхватить COVID-19. Тем не менее, прививаться крайне важно, так как вакцина является гарантом того, что при заражении коронавирусом болезнь будет протекать в лёгкой форме", - подчеркнул наш собеседник.

По его словам, самой лучшей вакциной от COVID-19 является Pfizer.

"Потому что вакцина Pfizer прошла все три фазы клинических испытаний, она изготавливается новейшими методами технологий, является более целенаправленной и селективной. При этом даже после прививки этой вакцины нельзя с точной уверенностью утверждать, что через 6 месяцев или год у человека будет выработан иммунитет. В этом направлении всё ещё нет достаточных исследований. Поэтому спустя 6 месяцев после прививки лучше сдать тест на антитела и на его основании можно предоставлять имунный паспорт", - резюмировал Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов