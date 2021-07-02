https://news.day.az/society/1358165.html Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - Агентство
Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - Агентство
Агентство по развитию медиа Азербайджана в течение шести месяцев окажет финансовую поддержку печатным СМИ и онлайн-изданиям.
Об этом сказал журналистам исполнительный директор агентства Ахмед Исмайлов, сообщает в пятницу Day.Az.
По его словам, субъектам медиа будет оказана целенаправленная финансовая поддержка.
"Основная задача - это экономическая независимость медиа-субъектов. Будут организованы встречи с победителями конкурса, и после подписания с ними договора осуществлено финансирование", - сказал Исмайлов.
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