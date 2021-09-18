Продлен срок регистрации поступивших в вузы абитуриентов

Как известно, регистрация поступивших в высшие учебные заведения осуществляется онлайн с 7 по 20 сентября через платформу portal.edu.az.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), процесс регистрации продлен до 12:00 полудня 23 сентября, учитывая, что часть зачисленных абитуриентов не зарегистрировались. Принятые абитуриенты до указанной даты должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и в созданном кабинете выбрать услугу "Регистрация на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях".

Заявители могут получить информацию от Министерства образования о документах и других вопросах относительно регистрации.

Отсутствие регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента в зачислении на соответствующую специальность, а его приказ о зачислении не будет направлен в высшее учебное заведение.

Отметим, что регистрация абитуриентов, зачисленных в учреждения среднего специального образования на базе общего (9-летнего) среднего образования, продлится до 23 сентября, а абитуриентов, зачисленных в учреждения среднего специального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования, продолжится до 24 сентября.

Доводим до сведения абитуриентов, поступивших как в высшие, так и в средние специальные учебные заведения, что в связи с регистрацией увеличено количество альтернативных центров регистрации. Подробная информация размещена на сайте portal.edu.az.