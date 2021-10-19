https://news.day.az/society/1393689.html В Баку приостановили работу детсада из-за коронавируса
В Баку приостановили работу детсада из-за коронавируса
В Баку из-за коронавируса приостановили работу детского сада.
Об этом во вторник сообщили в Управлении дошкольными учебными заведениями Баку в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В одном из детских садов трое воспитателей заразились коронавирусом. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о приостановке работы заведения на 14 дней", - говорится в информации.
По данным ведомства, случаев заражения COVID-19 среди детей не зафиксировано.
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