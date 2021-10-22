Генерал-майор Полад Гашимов посмертно удостоен награды “Avrasya Hizmеt Ödülü"

Ассоциация евразийских экономических связей (EkoAvrasya) удостоила наградой "Avrasya Hizmеt Ödülü" генерал-майора Полада Гашимова, ставшего шехидом в результате военной провокации Армении в направлении Товузского района летом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, награда была вручена матери погибшего генерал-майора Самае Гашимовой на церемонии награждения, прошедшей в Анкаре.

Награду вручили президент Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар, мэр Анкары Васип Шахин и представитель "EkoAvrasya", экс-посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

Выступая на церемонии, руководитель "EkoAvrasya" Хикмет Эрен, рассказывая о деятельности руководимой им структуры, отметил, что главная цель Ассоциации - это усиление экономических, культурных и социальных связей между странами тюркского мира и евразийскими государствами, помощь в развитии этих отношений. Сказав, что испытывает чувство гордости за вручение награды "Avrasya Hizmеt Ödülü" Самае Гашимовой, Хикмет Эрен выразил признательность матери генерал-майора.

Напомним, что Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года во время пресечения военных провокаций Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

Распоряжением Президента Азербайджана от 9 декабря 2020 года он был удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).