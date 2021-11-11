https://news.day.az/society/1402150.html Сильный ветер в Баку повредил здание парламента - ВИДЕО
Сильный ветер в Баку повредил здание парламента - ВИДЕО
Как мы уже сообщали ранее, сильный ветер в Баку вызвал ряд осложнений.
Как передает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM, здание Милли Меджлиса (парламента) также пострадало от ветра.
В результате были сорваны оконные покрытия верхних этажей здания.
Представляем читателям эти кадры:
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