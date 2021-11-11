Сильный ветер в Баку повредил здание парламента

Как мы уже сообщали ранее, сильный ветер в Баку вызвал ряд осложнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM, здание Милли Меджлиса (парламента) также пострадало от ветра.

В результате были сорваны оконные покрытия верхних этажей здания.

Представляем читателям эти кадры: