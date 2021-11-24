https://news.day.az/society/1407303.html В Баку 87-летний мужчина и 78-летняя женщина вступили в брак - ФОТО
В Баку 87-летний мужчина и 78-летняя женщина вступили в брак - ФОТО
Пожилой гражданин, которому оказываются социальные услуги на дому Бакинским центром DOST №1, создал семью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 87-летний Надир Гусейнов сегодня вступил в брак с 78-летней Масумой Дадашовой.
Сотрудники Центра DOST №1 поздравили пожилых граждан и вручили им подарки. Брак был зарегистрирован в ASAN Xidmət №3.
Отметим, что социальные работники бакинского Центра DOST №1 оказывают жителю Сабаильского района Надиру Гусейнову помощь в приготовлении пищи, приобретении необходимых продуктов питания и других товаров, покупке лекарств в аптеке по назначению врача, оплате коммунальных расходов и другие услуги.
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