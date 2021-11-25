https://news.day.az/society/1408090.html В двух школах Баку возобновились очные занятия
В двух школах Баку возобновились очные занятия
Возобновились очные занятия в бакинских средних школах №155 и №193, сообщили в четверг Day.Az в Управлении образования столицы.
Для учащихся указанных учебных заведений истек срок карантина, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.
"В образовательных заведениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования для более надежной защиты учащихся и педагогического состава от коронавирусной инфекции", - сказали в управлении.
Напомним, что с 22 сентября возобновились очные занятия в I-IV, с 29 сентября - в V-XI классах школ, а также во всех учебных заведениях Азербайджана.
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