В Азербайджане определена процедура взаимного признания COVID сертификатов и иностранных сертификатов

Определена процедура взаимного признания COVID сертификатов и иностранных сертификатов.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом Министров "Порядке выдачи сертификатов, подтверждающих вакцинацию от covid-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет".

Таким образом, в целях признания COVID сертификатов за пределами Азербайджанской Республики и признания иностранных сертификатов в Азербайджанской Республике Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию с учетом условий соглашений, существующих в международной практике, и при технической возможности, через Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики осуществляет обмен с компетентными органами иностранных государств программным обеспечением с функциями подтверждения достоверности информации, содержащейся в COVID сертификатах и иностранных сертификатах, обеспечивает программным обеспечением Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики, Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики и передает необходимую информацию на основе интеграции с соответствующими информационными системами.

Международные соглашения, регулирующие признание COVID сертификатов за пределами Азербайджанской Республики, могут предусматривать условия, отличные от технических требований и условий безопасности в отношении COVID сертификатов. При этом контроль за выполнением технических требований и условий безопасности в отношении COVID сертификатов при обмене информацией о программном обеспечении с компетентными органами зарубежных стран осуществляется Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.