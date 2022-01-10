Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB обратились к гражданам Азербайджана

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых опасных штаммов коронавируса. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В заявлении отмечается, что для защиты от нового штамма коронавируса органы здравоохранения призывают население вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины для повышения уровня антител.

Отметим, что в 12 образцах, взятых у прибывших в Азербайджан из-за рубежа лиц, был обнаружен штамм коронавируса "омикрон" (SARS-CoV-2 21C).