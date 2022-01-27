https://news.day.az/society/1430478.html В Азербайджане автомобиль на большой скорости влетел в заправку - ВИДЕО
В Азербайджане автомобиль на большой скорости влетел в заправку - ВИДЕО
Камеры видеонаблюдения одной из заправок запечатлели кадры тяжелого ДТП.
Водитель автомобиля марки "Мерседес" на большой скорости влетел в заправку и снес бензоколонку. После этого автомобиль перевернулся и чудом не врезался в припаркованный на территории заправки автомобиль марки "ВАЗ-2107".
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, ДТП произошло 26 января на автозаправке по дороге в один из районов Азербайджана.
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