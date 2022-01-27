В Азербайджане автомобиль на большой скорости влетел в заправку

Камеры видеонаблюдения одной из заправок запечатлели кадры тяжелого ДТП.

Водитель автомобиля марки "Мерседес" на большой скорости влетел в заправку и снес бензоколонку. После этого автомобиль перевернулся и чудом не врезался в припаркованный на территории заправки автомобиль марки "ВАЗ-2107".

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, ДТП произошло 26 января на автозаправке по дороге в один из районов Азербайджана.