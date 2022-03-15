Ищут виновных аварии в Физулинском районе

Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП со смертельным исходом в Физулинском районе.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, прокуратурой Физулинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК, ведется следствие.

Напомним, что 13 марта на территории города Физули столкнулись два автомобиля Mercedes-Benz, которыми управляли Новруз Оруджев и Ильгар Гумбатов. В результате Оруджев и его пассажир Таваккюль Алиев скончались на месте, а Гумбатов и трое находившихся в его машине пассажиров были госпитализированы.

Отметим, что водитель одного из автомобилей И. Гумбатов - начальник Шушинского отдела дорожной полиции.