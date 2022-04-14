Приморский бульвар Баку

Бульвар является одним из интереснейших мест Баку с уникальными природными условиями.

Кроме того, бульвар - одно из излюбленных мест отдыха бакинцев и гостей азербайджанской столицы.

В 1998 году ему был присвоен статус Национального парка, и он стал одним из самых современных приморских парков в мире.

Приморский бульвар - одно из прекрасных мест, созданных для отдыха жителей Баку и гостей нашего города.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей фотосессию, сделанную на Бакинском бульваре.