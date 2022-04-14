https://news.day.az/society/1453299.html Приморский бульвар Баку - ФОТОСЕССИЯ
Приморский бульвар Баку - ФОТОСЕССИЯ
Бульвар является одним из интереснейших мест Баку с уникальными природными условиями.
Кроме того, бульвар - одно из излюбленных мест отдыха бакинцев и гостей азербайджанской столицы.
В 1998 году ему был присвоен статус Национального парка, и он стал одним из самых современных приморских парков в мире.
Приморский бульвар - одно из прекрасных мест, созданных для отдыха жителей Баку и гостей нашего города.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей фотосессию, сделанную на Бакинском бульваре.
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