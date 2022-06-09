Чистые и грязные пляжи в Азербайджане

В связи с подготовкой к пляжному сезону Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, Управление Каспийского комплексного экологического мониторинга (УККЭМ) Министерства экологии и природных ресурсов провели мониторинг пляжей Баку и Сумгайыта.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, по результатам мониторинга физико-химические, бактериологические показатели воды на пляжах Мардакяна, Шувелана, Новханы, Бузовны, Загульбы, Нардарана находятся в норме.

В санитарно-охраняемых зонах пляжей Шихово (Сабаильский район) и Сахиль (Гарадагский район) все еще продолжаются случаи интенсивного загрязнения моря сточными водами, поэтому показатели микробиологического загрязнения в воде этих пляжей превышают норму.

Также вода на пляжах Говсана (Сураханский район) и Тюркана (Хазарский район) не отвечает требованиям нормативов показателей микробиологического загрязнения.

В силе остаются соответствующие решения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии о временном запрете использования незаконных территорий купания в качестве пляжей на территории пляжей Шихово, Сахиль, пляжей Говсана, Тюркана, Пиршаги а также городского пляжа Сумгайыта.