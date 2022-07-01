Найдено тело мужчины, утонувшего в водоканале

Завершены поиски Амирова Равана Закир оглы 1995 года рождения, который в результате ДТП 27 июня упал в Самур-Абшеронский канал (село Гаджигусейнли Губинского района).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, водолазно-поисковый отряд обнаружил тело Р.Амирова на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего по территории поселка Барлы Губинского района, на расстоянии примерно 8 км от места, где он утонул. Тело было передано по назначению.

Отметим, что 27 июня автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился житель села Гымилгышлаг Сархан Алиханов, потерял управление и упал в Самур-Абшеронский канал. Водителя удалось спасти и вытащить из воды, а его пассажир Раван Амиров утонул.